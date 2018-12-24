В Израиле умер последний известный участник восстания в Варшавском гетто

Симха Ротем, которому во время восстания было 19 лет, в последние дни восстания в мае 1943-го участвовал в спасении людей из гетто, через канализацию оттуда были выведены десятки человек.

В Израиле умер последний известный участник восстания 1943 года в Варшавском гетто Симха Ротайзер-Ротем. Ему было 94 года.

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Как передает Радио Свобода, Ротем, известный под псевдонимом Казик, был членом Еврейской боевой организации, которая в апреле 1943 года в оккупированной нацистами Варшаве участвовала в восстании в еврейском гетто. Восстание было жестоко подавлено нацистами, убившими в гетто более 10 тысяч человек, около 50 тысяч были отправлены в лагеря смерти.

Симха Ротем, которому во время восстания было 19 лет, в последние дни восстания в мае 1943-го участвовал в спасении людей из гетто, через канализацию оттуда были выведены десятки человек. Впоследствии он участвовал и в Варшавском восстании августа 1944 года, а после завершения Второй мировой войны уехал в Палестину. Жил в Израиле, в Иерусалиме. Ему был присвоен титул почётного гражданина Варшавы.