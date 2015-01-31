Меркель: нового списания долгов Греции не будет

Канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность нового списания долгов Греции.

"Частные инвесторы уже добровольно отказались от части своих кредитов, банки уже списали Греции миллиарды. Я не вижу возможности для нового списания долгов", - заявила Меркель в интервью газете Hamburger Abendblatt, опубликованном в субботу, 31 января, пишет «Немецкая волна».

Дальнейшая финансовая помощь Афинам может быть предоставлена, только если Греция продолжит курс реформ, подчеркнула канцлер Германии.

"Европа будет и впредь демонстрировать солидарность с Грецией и другими государствами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, если эти страны будут прилагать усилия в сфере реформ и экономии. Мы, то есть Германия и другие европейские партнеры, в нынешнее время ждем, какую концепцию предложит нам греческое правительство ", - сказала Ангела Меркель.

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В свою очередь, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предостерег от дальнейших дискуссий о списании долгов Греции. "Будь я ответственным греческим политиком, я не стал бы вести дебаты о списании долгов", - заявил он в интервью немецкой газете Die Welt.

Кому известно об условиях финансирования греческой задолженности, те знают, что к 2020 году никаких проблем быть не может, поэтому нет оснований спекулировать по поводу списания долгов, отметил Шойбле.

Напомним, с победой на парламентских выборах в Греции леворадикальной партии СИРИЗА новый премьер Алексис Ципрас заявил, что его страна отказывается от политики экономии, которой требует ЕС, и настаивает на списании с нее долговых обязательств.