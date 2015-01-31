Меркель: нового списания долгов Греции не будет
Германия и ЕС готовы помогать Греции и другим пострадавшим от кризиса странам, если те будут придерживаться политики экономии, подчеркнула канцлер Германии. Но нового списания долгов Афинам не будет.
Канцлер Германии Ангела Меркель исключила возможность нового списания долгов Греции.
"Частные инвесторы уже добровольно отказались от части своих кредитов, банки уже списали Греции миллиарды. Я не вижу возможности для нового списания долгов", - заявила Меркель в интервью газете Hamburger Abendblatt, опубликованном в субботу, 31 января, пишет «Немецкая волна».
Дальнейшая финансовая помощь Афинам может быть предоставлена, только если Греция продолжит курс реформ, подчеркнула канцлер Германии.
"Европа будет и впредь демонстрировать солидарность с Грецией и другими государствами, которые особенно сильно пострадали от кризиса, если эти страны будут прилагать усилия в сфере реформ и экономии. Мы, то есть Германия и другие европейские партнеры, в нынешнее время ждем, какую концепцию предложит нам греческое правительство ", - сказала Ангела Меркель.
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В свою очередь, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле предостерег от дальнейших дискуссий о списании долгов Греции. "Будь я ответственным греческим политиком, я не стал бы вести дебаты о списании долгов", - заявил он в интервью немецкой газете Die Welt.
Кому известно об условиях финансирования греческой задолженности, те знают, что к 2020 году никаких проблем быть не может, поэтому нет оснований спекулировать по поводу списания долгов, отметил Шойбле.
Напомним, с победой на парламентских выборах в Греции леворадикальной партии СИРИЗА новый премьер Алексис Ципрас заявил, что его страна отказывается от политики экономии, которой требует ЕС, и настаивает на списании с нее долговых обязательств.