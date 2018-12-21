Military Times: НАТО нужно готовиться к быстрому вторжению России

Если Москва быстро захватит территории, это может поляризовать союзников в вопросе решительного ответа на российскую агрессию.

Россия имеет достаточно сил, чтобы быстро побороть развернутые войска США и НАТО и захватить территории некоторых стран Европы, прежде чем прибудет подкрепление. Поэтому союзникам следует подготовиться, чтобы иметь возможность отразить российскую атаку быстро.

Об этом говорится в отчете, который для Atlantic Council подготовили бывший командир войск НАТО генерал Филипп Бридлав и бывший заместитель генерального секретаря альянса Александр Вершбоу, пишет Military Times.

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Они предлагают разместить «тщательно сбалансированную смесь из постоянных и ротационных войск в Польше и в регионе», чтобы сдержать Россию и укрепить альянс. По мнению военных, Владимир Путин хочет перечеркнуть результаты Холодной войны и основанный на правилах порядок, который был гарантом безопасности в Европе после Второй мировой войны. Они указывают на то, как Москва оккупировала части территорий Украины и Грузии, усиливает свой Западный военный округ и Калининград, а также ведет гибридную войну против Запада, чтобы посеять нестабильность.

Пентагон тоже перестраивается на противостояние против «больших государств», ориентируя свои силы под потребности потенциального конфликта с Россией или Китаем. Авторы отчета признают, что с 2014 года США и НАТО предприняли определенные шаги, чтобы противостоять российским провокациям. Америка отправила в Европу бронетанковую бригаду, которая проходит ротацию каждые 9 месяцев, а также разместила на континенте оружие для второй бригады, которая прибудет на подмогу в случае возникновения кризиса. НАТО же развернул четыре многонациональные боевые группы из 1200 солдат в каждой из стран Балтии и в Польше. Эта тактика так называемого «сдерживания колючей проволокой» была принята на Варшавском саммите альянса в Варшаве, который прошел в 2016 году. Она ставит цель показать России, что она столкнется с сопротивлением союзных войск, если решится на агрессию.

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Но Бридлав у Вершбоу замечают, что этим боевым группам и бронетанковой бригаде США не хватает всеобъемлющего и скоординированного плана боя, а также средств разведки, наблюдения, противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских систем дальнего радиуса. И это делает их уязвимыми.

«Решительная атака России обычными средствами, особенно совершенная без предупреждения, может привести к поражению развернутых на передовой сил НАТО и США за относительно короткое время и раньше, чем прибудет подкрепление», - говорится в отчете.

«Растут опасения, что скорая российская оккупация может поставить альянс перед свершившимся фактом, разделить союзников и парализовать процесс принятия решений еще до того, как подкрепление будет отправлено», - отметили авторы.

Бридлав и Вершбоу советуют, прежде всего, увеличить присутствие США в Польше, которая играет ключевую роль в планировках НАТО по защите Балтии. Более того, они считают, что некоторым американским силам нужно остаться на польской территории на постоянной основе.