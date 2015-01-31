Польскому профессору грозит тюрьма за оскорбление украинских военнопленных

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры во Вроцлаве Малгожата Клаус.

”Вчера на основании сообщений средств массовой информации мы начали расследование. Прокуратура выясняет, имело ли место нарушение законодательства, призыв к презрению к группе людей ввиду их этнической принадлежности. Польское законодательство предусматривает за такое преступление до 3 лет тюрьмы”, - сказала она.

Как отметила Клаус, решение о том, возбуждать ли уголовное дело против профессора, будет принято через 30 дней от начала проведения предварительного расследования.

Пресс-секретарь Вроцлавского университета Яцек Пшигодский сообщил УНИАН, что руководство учебного заведения сегодня решило лишить профессора права работать в вузе на полгода. ”Раньше он озвучивал антиукраинские лозунги, но они находились, скажем так, в рамках дискурса. Возможно, они были противоречивыми, но не настолько, чтобы начинать дело (о лишении его права преподавать). То, что сейчас имело место, по мнению ректора, перешло все допустимые рамки. Поэтому он принял такое решение”, - сказал собеседник агентства.

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По словам Пшигодского, профессор, преподававший в университете философию, не озвучивал свои мысли во время лекций, а руководство заведения не получало от украинских студентов никаких сигналов на эту тему. ”Это была его активность в Facebook”, - сказал пресс-секретарь, отметив, что руководство университета узнало о деле вчера.

Собеседник агентства добавил, что во Вроцлавском университете учатся до 300 студентов из Украины из в целом около 27 тыс. студентов.

Польские СМИ отмечают, что скандал разгорелся после публикации на эту тему в Gazeta Wroclawska. Пажя разместил в Facebook 20-минутный видеоролик с изображением издевательств пророссийских боевиков над пленными украинскими военнослужащими, которые он подписал: ”Бандеровское стерво хорошо получает, очень мило. И как тут не любить россиян? Как по мне, еще мало бандеровской голытьбы лежит там в болоте”.