У мужа арестованной за "госизмену" россиянки могут отобрать детей

Об этом многодетный отец рассказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, он приехал в Москву в поисках адвоката и поручил сестре и бабушке ухаживать за оставленным семейством.

Однако, как только покинул родной город, ему позвонила сестра и сообщила, что к ним домой пришли органы опеки якобы чтобы зафиксировать отсутствие Горлова.

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Это было сделано по указанию областного департамента образования.

Отец семерых детей опасается, что в дальнейшем это может стать основанием для административных мер, например, для оформления опеки над детьми.