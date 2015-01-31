У мужа арестованной за "госизмену" россиянки могут отобрать детей
00:12, 31 января 2015Мир
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Муж арестованной по обвинению якобы в "госизмене" жительницы города Вязьма Светланы Давыдовой Анатолий Горлов может лишиться детей.
Отец семерых детей опасается, что может лишиться детей
Об этом многодетный отец рассказал в интервью "Радио Свобода".
По его словам, он приехал в Москву в поисках адвоката и поручил сестре и бабушке ухаживать за оставленным семейством.
Однако, как только покинул родной город, ему позвонила сестра и сообщила, что к ним домой пришли органы опеки якобы чтобы зафиксировать отсутствие Горлова.
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Это было сделано по указанию областного департамента образования.
Отец семерых детей опасается, что в дальнейшем это может стать основанием для административных мер, например, для оформления опеки над детьми.
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