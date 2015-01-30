В Госдуме возмущены, что школьников учат иностранным языкам и игре в гольф

Депутат от правящей партии "Единая Россия" Ирина Яровая считает возмутительным слишком большое, по ее мнению, количество выделенных часов на изучение иностранных языков в школах, передает Украинская правда.

Об этом она заявила на заседании Патриотической платформы партии по теме "Единая страна – единое образовательное пространство", сообщает сайт "Единой России".

В частности, Яровая считает неприемлемым намерение российского Минобразования ввести обязательный экзамен по иностранному языку в российских школах.

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"Министерство образования хочет в ЕГЭ ввести обязательную сдачу иностранного языка, а в школьную программу – второй обязательный иностранный язык. Получается, что наша система образования заточена под изучение иностранного языка. И как мы хотим в таких условиях сохранить наши традиции?", – задалась вопросом парламентарий.

Кроме того издание "Московский комсомолец", чей корреспондент также присутствовал на заседании, добавляет, что его участники также возмутились образовательной программой вообще, поскольку она провозглашает курс на "чуждый российской матрице личный успех выпускников".

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Также неприемлемым они объявили действия Минспорта, который разрешил на уроках физкультуры играть в гольф.

"Нет бы заставить детей играть в бабки, ведь из игрока в гольф какой патриот?! Вон украинцы не обращали должного внимания на преподавание в школе и доигрались, подчеркнули они", – говорится в репортаже.

Возмутило депутата Яровую и то, что роман Пушкина «Евгений Онегин» был заменен в школьной программе на «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, который она назвала чудовищным произведением. По ее мнению, Министерство образования «опасно исполняет поручение президента по разработке образовательных стандартов», сообщает КП.

«У нас предложение: прописать в законе об образовании то, что прямую ответственность за разработку образовательных стандартов несет министр и министерство», - заключила депутат.