Мощное землетрясение всколыхнуло дальний восток России, возможно цунами

Эпицентр подземных толчков расположен близ села Никольское на Камчатке.

Мощные подземные толчки на территории России заметили в Геологической службе США. Американские эксперты изначально говорили, что их сила составляла 7,8 баллов по шкале Рихтера, но потом оказалось, что они все же были слабее на 0,4 балла.

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Как сообщает Reuters, эпицентр землетрясения расположен на глубине 9 километров и в 82 км на запад от села Никольское в Камчатском крае. В Тихоокеанском центре предупреждения цунами считают, что после землетрясения существует угроза цунами. Волны могут ударить по 300-километровой береговой линии России вблизи эпицентра.

Сегодня также стало известно, что в Боливии произошло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался в 35 км к востоку от небольшого городка Падилья в департаменте Чукисака. Очаг землетрясения залегал на глубине 19,5 км.