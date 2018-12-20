The Economist: России вылезло боком то, как она преследует церкви

Москва обвинила Киев в давлении на верующих РПЦ, но ей никто не верит из-за грубых нарушений свободы вероисповедания на российской территории.

Ни Россия, ни Украина на самом деле не могут похвастаться идеальными оценкам международных агентств, которые следят за соблюдением свободы веры. Однако, в РФ ситуация в разы хуже.

Худшие нарушения права на вероисповедание происходят на Донбассе и в Крыму – украинских регионах, оккупированных российскими войсками с 2014 года. Как говорится в отчете Госдепартамента США, военные силы России на востоке Украины «продолжают задерживать и сажать верующих «Свидетелей Иеговы», так же как и других религиозных лидеров», - пишет The Economist.

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Издание напоминает, что «Свидетели Иеговы» оказались под давлением в России с апреля 2017 года, после того, как Верховный суд решил добавить секту в список запрещенных, экстремистских организаций. Во время 11-й встречи Президентского совета гражданского общества и правам человека в Кремле Путин вдруг изменил свое отношение к течению, заявив: «Свидетели Иеговы тоже христиане. Я не очень понимаю, почему их преследуют. Поэтому это нужно пересмотреть».

Всего в России 170 тысяч последователей течения. Около 100 его членов уже столкнулись с уголовными обвинениями. Недавно в новой публикации Путин назвал «полным нонсенсом» то, что в его стране к религиозным группам относятся так же, как к террористам только за их убеждения. Секта конфликтует с многими правительствами в мире, потому что ее последователи отказываются служить в армии. Однако, смягчение отношения Кремля к ней удивляет многих.

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В любом случае, у России нет причин ожидать, что мир будет сочувствовать верующим РПЦ в Украине. Никто не будет поддерживать российских православных и ругать ПЦУ в то время, как сама Москва нарушает свободу вероисповедания на своей территории. Вероятно, в этом и заключается причина изменения российского тона в отношении религиозных течений.