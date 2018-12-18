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Трамп создал командование Космическими силами США

19:27, 18 декабря 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Согласно документу, министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

Как отмечается, полный список прав и обязанностей новой структуры будет опубликован позже.

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Теги: #Дональд Трамп