Трамп создал командование Космическими силами США

Министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космическими силами. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Читайте такжеВ сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа (видео) Согласно документу, министр обороны США должен предложить кандидатов на должности командующего новым образованием и его заместителя. Как отмечается, полный список прав и обязанностей новой структуры будет опубликован позже.

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