Le Figaro: В расследовании смерти Литвиненко факты вновь указывают на Москву

Об этом пишет Бландин Ле Кэн в своей статье, которая называется «В расследовании обстоятельств смерти Литвиненко факты вновь указывают на Москву», опубликованной во французской газете Le Figaro.

• Кто такой Александр Литвиненко?

Александр Литвиненко, 1962-го года рождения, начал работать в российских спецслужбах в 1980 г. В КГБ (ныне ФСБ) он занимал высокие должности. В 1998 г. его арестовали, обвинив в превышении полномочий, поскольку он рассказал о том, что планировалось убийство российского финансиста Бориса Березовского. Спустя год он опубликовал книгу, в которой обвинил российские спецслужбы в совершении взрывов в жилых высотках, которые они приписали чеченским сепаратистам, что послужило предлогом для вторжения России в Чечню. В 2000 г., вскоре после прихода к власти Владимира Путина, он уехал из России и нашел убежище в Великобритании. После его смерти расследование показало, что в течение многих лет он сотрудничал с МИ-6, британской секретной разведывательной службой, а также поддерживал связь с испанскими и итальянскими спецслужбами, помогая расследовать дела, связанные с организованной преступностью.

• Каковы обстоятельства его смерти?

1 ноября 2006 г. бывший русский разведчик встретился с двумя бывшими российскими агентами в отеле в районе Мэйфейр в Лондоне. Речь идет об Андрее Луговом, который сейчас является депутатом, и бизнесмене Дмитрии Ковтуне. Он выпил с ними чай, и вечером того же дня ему стало плохо. Три дня спустя его положили в больницу. Он умер 23 ноября от отравления полонием-210 – высокотоксичным радиоактивным веществом, которое практически невозможно обнаружить. В письме, написанном перед смертью, Литвиненко обвинил президента Владимира Путина в том, что он заказал его убийство, но Кремль до сих пор это отрицает.

• Для чего нужно новое расследование?

В причастности к убийству сразу же заподозрили Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна. Оба оставили следы полония от Лондона до Москвы. С 2006 г., однако, Россия отказывает в их экстрадиции. Новое расследование началось в 2012 г. Но поскольку некоторые документы невозможно было рассекретить, расследование снова было приостановлено. Запрос на открытое расследование был сделан в 2013 г. Эта процедура отличается от судебного следствия и позволяет изучить конфиденциальные документы за закрытыми дверями. Но в то время британское правительство выступало против этого.

Такую позицию, за которую его сильно раскритиковали, британское правительство заняло после встречи премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с президентом России Владимиром Путиным, после которой было объявлено о возрождении сотрудничества между британскими и российскими службами разведки. В то же время подозрительным образом умерли еще несколько российских оппозиционеров, бежавших в Лондон, в том числе Борис Березовский, бизнесмен, которого спас Литвиненко и который должен был давать показания в ходе расследования. Все изменилось в 2014 г., когда отношения между Великобританией и Россией стали напряженными. Украинский конфликт и крушение гражданского самолета Малазийских авиалиний заставили западные страны ужесточить санкции в отношении России. Таким образом, открытое расследование началось в июле в Лондоне, и первые слушания прошли во вторник.

• Что показали слушания, которые прошли на этой неделе?

В самом начале следствия судья Роберт Оуэн сказал, что вопрос об участии российского государства будет иметь «главное значение в (его) расследовании». Он подтвердил тезис, основанный на анализе документов британскго правительства, об «ответственности российского государства». Во вторник адвокат вдовы Литвиненко сказал, что бывший русский шпион занимался расследованием «возможных связей Владимира Путина с организованной преступностью». Версия о причастности Москвы к смерти Литвиненко, однако, не единственная, поскольку Литвиненко участвовал в расследованиях, связанных с организованной преступности в других европейских странах, таких как Италия и Испания. Советник судьи по юридическим вопросам также рассказал о вероятности того, что Литвиненко отравили «не один, а два раза».

По его словам, первая попытка была предпринята за две недели до встречи с теми же двумя главными подозреваемыми на территории охранной фирмы, где были найдены следы полония. Также советник сообщил о том, что Дмитрий Ковтун признался своему другу, что у него был чрезвычайно дорогой яд и что он искал «повара, который мог бы отравить Литвиненко». Этот «друг» должен приехать в Лондон для дачи показаний.

• Какие аргументы о причастности Москвы?

Ссылаясь на источник, близкий к следствию, газета The Daily Telegraph сообщила в субботу, что Агентство национальной безопасности США (NSA) перехватило разговоры между подозреваемыми в причастности к убийству Литвиненко и их руководителем в Москве вскоре после его смерти. По мнению журналистов, наличие этих разговоров является «главным доказательством» того, что преступление совершило государство.

«След полония ведет из Лондона не просто в Москву, а к дверям кабинета Владимира Путина», – утверждает адвокат вдовы Литвиненко, который считает, что «следствие должно показать, что Владимир Путин – не более чем обычный преступник на посту главы государства».

Независимо от результатов открытого расследования, в ходе которого должны установить факты, но не выносить обвинения, вдова Литвиненко почти не надеется на то, что отношение Москвы изменится, ведь российские власти так и не согласились экстрадировать главных подозреваемых. Но, несмотря ни на что, она намерена продолжать это дело ради своего мужа: «Это последнее, что я могу сделать для него (...). Я должна защитить его имя и память о нем», – сказала она.