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Мисс Вселенная-2018: красотки устроили шоу в купальниках (фото)

19:34, 13 декабря 2018
Мир
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Участницы Мисс Вселенная-2018 / REUTERS

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В конкурсе принимают участие представительницы 94-х стран. Напомним, в прошлом году конкурсанток было 92.

Уже через несколько дней самую красивую девушку Вселенной выберут в 67-ой раз. Несколько дней назад участницы конкурса представили миру свои национальные костюмы, затем устроили костюмированное шоу, представ перед зрителями в образе животных или фруктов, а в этот раз продефилировали в купальниках.

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Теги: #Мисс Вселенная