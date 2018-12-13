Мисс Вселенная-2018: красотки устроили шоу в купальниках (фото)

В конкурсе принимают участие представительницы 94-х стран.

В Бангкоке проходит конкурс красоты Мисс Вселенную-2018. В этот раз участницы устроили шоу в купальниках.

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В конкурсе принимают участие представительницы 94-х стран. Напомним, в прошлом году конкурсанток было 92.

Уже через несколько дней самую красивую девушку Вселенной выберут в 67-ой раз. Несколько дней назад участницы конкурса представили миру свои национальные костюмы, затем устроили костюмированное шоу, представ перед зрителями в образе животных или фруктов, а в этот раз продефилировали в купальниках.