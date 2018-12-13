Мисс Вселенная-2018: красотки устроили шоу в купальниках (фото)
19:34, 13 декабря 2018Мир
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В конкурсе принимают участие представительницы 94-х стран.
Участницы Мисс Вселенная-2018 / REUTERS
В Бангкоке проходит конкурс красоты Мисс Вселенную-2018. В этот раз участницы устроили шоу в купальниках.
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В конкурсе принимают участие представительницы 94-х стран. Напомним, в прошлом году конкурсанток было 92.
Уже через несколько дней самую красивую девушку Вселенной выберут в 67-ой раз. Несколько дней назад участницы конкурса представили миру свои национальные костюмы, затем устроили костюмированное шоу, представ перед зрителями в образе животных или фруктов, а в этот раз продефилировали в купальниках.
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