EUObserver: У ЕС дежавю из-за новой российско-болгарской попытки обойти ГТС Украины

У болгарского правительства опять проблемы из-за желания помочь Москве построить новую «трубу» в Южную Европу.

Болгария предстала перед новыми проверками ЕС из-за проекта построения российской газотранспортной системы несмотря на то, что предыдущая аналогичная попытка провалилась.

Еврокомиссар Марош Шефчович заверил, что Еврокомиссия «не будет поддерживать» план, если новая «труба» не будет соответствовать условиям союза. При этом, он добавил, что комиссия будет «реагировать соответственно своим полномочиям», если Болгария будет подрывать энергетическую безопасность ЕС, пишет EUObserver.

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София хочет построить 484-километровый трубопровод под названием «Турецкий поток-2». Через него Москва сможет увеличить продажи своего природного газа в Европу в обход Украины, Польши и других стран Восточной Европы. Издание также напоминает о другом российском проекте – «Северном потоке-2». Он пролегает через Балтийское море и позволит Кремлю транспортировать газ в Германию, избегая транзита через украинскую территорию.

Это делает регион Восточной Европы, который когда-то был под контролем России, менее защищенным. Ведь российское правительство в любой момент может перекрыть поставки для непокорных соседних стран и при этом сохранить нормальный поток газа в Западную Европу. Военный реваншизм Кремля усиливает страх перед развертыванием такого сценария на фоне провокаций и агрессии российской армии в Балтийском и Черноморском регионах.

«Северный поток-2 и расширенный Турецкий поток лишь усилят зависимость Евросоюза от России», - подчеркнул американский дипломат Фрэнсис Феннон.

«Эти трубопроводы – политические инструменты. Российское государство использует энергию для достижения политических целей», - добавил он.

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У Евросоюза тем временем появилось ощущение дежавю. Ранее Болгария и Россия пытались воплотить более амбициозный проект «Южный поток», который бы позволил транспортировать российский газ в Европу через Черное море. Но в 2014 году Кремлю пришлось отказаться от него из-за сопротивления Еврокомиссии, которая постановила, что новая «труба» нарушает законы единого рынка.

Парламент Болгарии уже одобрил строительство «Турецкого потока-2». Но София еще должна передать Еврокомиссии детальный план проекта. Если болгарская ветка ГТС ставит целью создать торговый узел, через который будет продаваться не только российский газ, но и энергоносители других поставщиков, тогда, по словам Шефчовича, у ЕС не будет претензий. Но если «Турецкий поток-2» нужен только для того, чтобы просто «перекачивать российский газ в Австрию, Италию или другие страны союза, тогда разрешение на его строительство не дадут.

«Если окажется, что проект – это лишь транзитный газопровод и он не будет частью Балканского газового узла, тогда Еврокомиссия не поддержит его», - сказал Шефчович.