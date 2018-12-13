Соцсети нашли в супергеройской вселенной Marvel Николая Баскова и Веру Брежневу

Во вселенной Marvel, Басков – «один из лучших теноров мира», ведущий образ жизни плейбоя.

Во вселенную Marvel, известную такими супергероями как Мстители и Человек-Паук, ввели звезд российской эстрады – Николая Баскова и Веру Брежневу.

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Одним из первых внимание на это обратили пользователи сообщества Kinda Geek соцсети «Вконтакте». Так Басков фигурирует в вики-энциклоппедии по кинематографической вселенной Marvel. Он появляется в серии комиксов The Avengers Prelude: Black Widow Strikes. Комиксы посвящены российской героине Marvel – супершпиону Наташе Романовой.

Во вселенной Marvel, Басков – «один из лучших теноров мира», ведущий образ жизни плейбоя.

Кроме того, в дальшейшем пользователи выяснили, что в этих же комиксах есть певица Вера Брежнева. По сюжету, Брежнева отдыхает в Сочи после записи своего клипа, когда Романова звонит ей и представляется продюсером музыкального канала. Таким образом Романова пыталась обеспечить себе алиби.

DTF

Комикс The Avengers Prelude: Black Widow Strikes, состоящий из трех выпусков, увидел свет еще в 2012 году. События серии разворачиваются в кинематографической вселенной Marvel, между событиями фильма «Железный человек 2» и «Мстители».

Ранее сообщалось, что В восьмом выпуске серии комиксов «Часы Судного дня» от DC Comics появился президент России Владимир Путин, готовый развязать войну с США.