На Гавайях упал в воду истребитель ВВС США
10:40, 13 декабря 2018Мир
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Пилота в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Самолетом управлял 47-летний пилот / фото baesystems.com
Истребитель Hawker Hunter, который принимал участие в военных учениях, упал в воду через несколько минут после вылета из международного аэропорта Гонолулу.
Отмечается, что истребитель рухнул в воду недалеко от острова Оаху. Об этом сообщает ABC.
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По данным телеканала, самолетом управлял 47-летний пилот, которому удалось катапультироваться. Сообщается, что его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
В ABC не уточнили, был ли летчик единственным человеком, который находился на борту Hawker Hunter.
Ранее сообщалось, что у берегов Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик США.
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