Греция после выборов: сближение с Россией vs компромисс с ЕС

На протяжении последних лет одно южно-европейское государство постепенно повышало градус напряженности в Еврозоне, став камнем преткновения в диалоге экономически сильных игроков ЕС. Экономический крах Греции стал вызовом финансовой и политической стабильности региона, а спасительный кредит был предоставлен партнерами по Евросоюзу при условии соблюдения Грецией политики жесткой экономии, которая была воспринята местным населением в штыки и взвинтила до небывалых высот рейтинги противников таких непопулярных мер – крайне левых сил.

В результате, 25 января, на парламентских выборах в Греции победила Коалиция радикальных левых СИРИЗА, получившая 149 мест в парламенте. СИРИЗА – объединение партий, среди которых приверженцы коммунистической маоистской, троцкистской, экологической и левосоциалистической направленности - обошла на этих досрочных выборах правившую ранее партию «Новая демократия», которая будет представлена лишь 76 депутатами. На третьем месте оказалась ультраправая «Золотая заря», получившая 17 мест, следом – правоцентристская партия «Независимые греки» с 13 мандатами.

Распределение сил в новом парламенте Греции заслуживает отдельного внимания в контексте «украинского вопроса». Ведь в одном из государств ЕС произошло достаточно незаурядное событие – выборы выиграли политические силы, известные, в том числе, более чем положительным отношением к России, и, тем более, к ее нынешнему руководству.

«Нет» режиму тотальной экономии

Результаты этих досрочных парламентских выборов, в принципе, никого не удивили. К власти пришли партии, которые выступают против продолжения режима тотальной экономии. Набрав долгов на 245 млрд евро, нынешняя Греция кажется результатом неудачного экономического эксперимента, который длится уже 6 лет и, по всей видимости, безнадежно затянулся. Используя популистскую риторику, упоминая о возросшем в прошлом году до 27% уровне безработицы, а также о том, что 3 миллиона человек в Греции живут за чертой бедности, представители радикальных партий смогли «завоевать» своих избирателей, дав обещание скорого избавления от финансового бремени.

Победа СИРИЗА может стать поворотным моментом в отношениях Греции с ЕС, поскольку большинство избирателей, по существу, отвергли политику решения кризиса еврозоны, исходящую из Брюсселя и финансируемую, в наибольшей степени, Берлином. Лидер СИРИЗА Алексис Ципрас - новый премьер-министр Греции - построил свою политическую карьеру, возглавляя курс политического сопротивления политике тотальной экономии. Он неоднократно заявлял, что, в случае его победы на выборах, режим затягивания поясов, внедренный прежним правительством под давлением Брюсселя, отойдет в прошлое.

В поиске выхода

Выполнение предвыборных обещаний, а особенно таких громких и безапелляционных, должно стать делом принципа для Алексиса Ципраса и его команды. Возможность такого развития политической ситуации и перенаправление страны на новый политический курс, вызвали массу вопросов, среди которых самые часто задаваемые – насколько вероятен выход Греции из ЕС или еврозоны и существуют ли возможности списания внешнего долга.

Еще накануне выборов от главного леворадикала Греции прозвучало заявление, что, в случае прихода к власти, СИРИЗА намеревается провести новые переговоры с кредиторами из ЕС и МВФ. Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард парировала, что переговоры, конечно, должны начаться. Но переговоры не о выходе страны из ЕС, а об экономической ситуации в Греции.

Так, в интервью французской газете Le Monde Кристин Лагард заявила: «Есть внутренние правила еврозоны, которые должны соблюдаться. Мы не можем создавать отдельные категории для той или иной страны».

Тем более, что вопрос о том, как член ЕС может выйти из еврозоны и одновременно остаться в составе Европейского союза, на сегодняшний день, не прописан на законодательном уровне.

Таким образом, у Греции остается не так уж и много вариантов для маневров. Искреннее стремление страны остаться членом ЕС, но, при этом, перестать экономить, вызывает вопросы у других государств-членов. Сомнительно, что такое вообще возможно, ведь о списании гигантского долга страны речь не идет. «Если мы спишем часть задолженности, это подаст дурной пример Португалии или Ирландии, Кипру или Испании», - заявил еврокомиссар Гюнтер Эттингер, комментируя возможность реструктуризации долгов Греции в контексте формирования нового парламента.

Курс на Москву?

Тем временем, приход к власти в государстве-члене ЕС представителей радикальных партий не мог не порадовать Москву. Пользователи Твиттера не преминули иронично отметить факт визита российского посла в офис победившей на выборах партии вскоре после объявления результатов голосования. Причем, сделал он это первым среди иностранных дипломатов. Отметилась и пресс-служба Кремля: «В поздравительной телеграмме глава российского государства выразил уверенность, что Россия и Греция продолжат наращивать традиционно конструктивное сотрудничество во всех областях, будут эффективно взаимодействовать в решении актуальных европейских и мировых проблем».

Судя по всему, наращиванию конструктивного сотрудничества уже дан старт: издание The Wall Street Journal сообщило, что обращение глав государств-членов ЕС к Совету министров иностранных дел Евросоюза с просьбой рассмотреть 29 января вопрос ужесточения санкций по отношению к России в связи с эскалацией конфликта на Донбассе, не было поддержано Грецией. Ожидается, что новое правительство, во главе с Алексисом Ципрасом, опубликует свое собственное заявление по этому поводу. Собственно, такая позиция греков может блокировать решение ЕС об ужесточении санкций против России, отмечают эксперты.

Впрочем, СИРИЗА и раньше выступала против санкций Евросоюза в отношении России. В качестве аргумента они приводили потерю греческими сельхозпроизводителями и экспортерами фруктов около 430 миллионов евро из-за ответных мер, принятых Москвой, в виде запрета на ввоз ряда продуктов из стран ЕС.

Тем не менее, даже ради выгодного сотрудничества с Москвой, новые греческие власти вряд ли станут жертвовать членством в Евросоюзе. Скорее всего, греки попытаются разыграть «карту» Кремля, используя новый козырь со своим собственным интересом, а именно – прощением своих долгов. Результаты выборов в Греции, безусловно, не стали сюрпризом для лидеров государств-доноров, поэтому эксперты, наверняка, успели освежить переговорные позиции с учетом новых обстоятельств и готовы к торгам. Таким образом, вариант изменения политики ЕС по отношению к РФ из-за давления небольшой и экономически зависимой Греции существует, но он невелик.

Заинтересованность Владимира Путина в тесном сотрудничестве с Грецией очевидна – превратить ее в инструмент решения собственных вопросов и дальнейшего лоббирования интересов РФ в ЕС. Пророссийские настроения СИРИЗА проявились, в частности и во время голосования в Европейском парламенте 16 сентября 2014 года, во время ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС - все шесть членов СИРИЗА, депутатов Европарламента, проголосовали «против». Еще ранее, в мае минувшего года, СИРИЗА выступила в поддержку псевдо-референдума в Крыму, а новую украинскую власть клеймила, называя «неонацистами».

В этой связи, приход к власти в Греции радикальных сил может накалить обстановку в евроинституциях и частично отразиться на разрешении украинского вопроса в ЕС. Однако такой ход событий предпочтителен лишь для РФ, которая готова и, вероятно, будет и далее оказывать содействие своим новым греческим союзникам. Но при этом, находясь в крайне затруднительном финансовом положении, Россия не сможет гарантировать Греции долгосрочную финансовую поддержку, столь необходимую грекам для выхода из кризиса.

Сегодня переговоры греков с евродонорами выходят на новый виток. А украинскому МИДу было бы неплохо не только подыскать и свой подход к новой греческой власти, но и найти точки соприкосновения.

Автор: Александра Засморжук, Евгений Матюшенко