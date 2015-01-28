Опубликовано снятое с беспилотника видео Освенцима

На записи зафиксированы железная дорога, по которой привозили жертв в лагерь, руины деревянных сооружений лагеря Биркенау, вход в лагерь Аушвиц-1 с надписью "Работа делает свободным" (Arbeit Macht Frei), двор между десятым и одиннадцатым блоками Аушвица-1, последний из которых был известен как "Блок Смерти".

Читайте такжеВ Освенциме проходят мероприятия в память о 70-й годовщине освобождения (фоторепортаж)Концлагерь Аушвиц-Биркенау в 1940-1945 годах был одним из крупнейших нацистских концлагерей. По разным данным, за годы существования в концлагере было уничтожено более 1 млн человек, подавляющее большинство из которых евреи, но среди убитых было много и украинцев. 27 января 1945 года узники Аушвиц-Биркенау был освобождены.

С 2005 года 27 января ежегодно отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.