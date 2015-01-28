Глава российской Думы поручил проработать осуждение "аннексии" Германией ГДР
Председатель Госдумы РФ Сергей Нарышкин поручил комитету по международным делам проработать возможность принятия заявления, осуждающего "аннексию Германской демократической республики Федеративной республикой Германия в 1989 году".
Об этом пишет ТАСС.
С такой инициативой выступил при обсуждении порядка работы палаты депутат от КПРФ Николай Иванов.
"Уважаемый Сергей Евгеньевич, мы все сопереживали вам, когда 26 января на пресс-конференции в Парламентской ассамблее Совета Европы вы отбивали нападки председателя Анн Брассер, обвинявшей Россию в "аннексии" Крыма", - обратился он к спикеру.
"Предлагаю в качестве ответного шага дать поручение комитету по международным делам подготовить заявление, осуждающее аннексию Германской демократической республики Федеративной республикой Германия в 1989 году. Тем более что, в отличие от Крыма, в ГДР общенародный референдум проведен не был", - напомнил он.
Читайте такжеСпикер госдумы РФ обвинил Украину в аннексии Крыма, но забыл о декабрьском референдуме 1991 годаРеагируя на это предложение, Нарышкин попросил профильный комитет Госдумы по международным делам "его рассмотреть и отдельно доложить".
Ранее председатель Госдумы, на совместном подходе к прессе с Брассер, объяснил, почему является незаконным апрельское решение ПАСЕ о санкциях против делегации РФ.
"Ссылка апрельского решения ПАСЕ на крымские события неправомочна, потому что воссоединение Крыма с Россией было осуществлено на основании результатов самой демократичной процедуры - референдума, когда 97 проц жителей Крыма высказались за воссоединение со своей Родиной - Россией", - напомнил политик.
По его мнению, если следовать логике тех, кто называет это историческое событие "аннексией", то тогда с такой же легкостью "авторам этой логики можно говорить о том, что ФРГ аннексировала Восточную Германию". "Но Россия категорически против такой логики как в случае с ГДР, так и в случае с Республикой Крым. Мы всегда против "двойных стандартов", - заключил спикер.