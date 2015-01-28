Глава российской Думы поручил проработать осуждение "аннексии" Германией ГДР

Об этом пишет ТАСС.

С такой инициативой выступил при обсуждении порядка работы палаты депутат от КПРФ Николай Иванов.

"Уважаемый Сергей Евгеньевич, мы все сопереживали вам, когда 26 января на пресс-конференции в Парламентской ассамблее Совета Европы вы отбивали нападки председателя Анн Брассер, обвинявшей Россию в "аннексии" Крыма", - обратился он к спикеру.

"Предлагаю в качестве ответного шага дать поручение комитету по международным делам подготовить заявление, осуждающее аннексию Германской демократической республики Федеративной республикой Германия в 1989 году. Тем более что, в отличие от Крыма, в ГДР общенародный референдум проведен не был", - напомнил он.

Читайте такжеСпикер госдумы РФ обвинил Украину в аннексии Крыма, но забыл о декабрьском референдуме 1991 годаРеагируя на это предложение, Нарышкин попросил профильный комитет Госдумы по международным делам "его рассмотреть и отдельно доложить".

Ранее председатель Госдумы, на совместном подходе к прессе с Брассер, объяснил, почему является незаконным апрельское решение ПАСЕ о санкциях против делегации РФ.

"Ссылка апрельского решения ПАСЕ на крымские события неправомочна, потому что воссоединение Крыма с Россией было осуществлено на основании результатов самой демократичной процедуры - референдума, когда 97 проц жителей Крыма высказались за воссоединение со своей Родиной - Россией", - напомнил политик.

По его мнению, если следовать логике тех, кто называет это историческое событие "аннексией", то тогда с такой же легкостью "авторам этой логики можно говорить о том, что ФРГ аннексировала Восточную Германию". "Но Россия категорически против такой логики как в случае с ГДР, так и в случае с Республикой Крым. Мы всегда против "двойных стандартов", - заключил спикер.