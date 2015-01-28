Минобороны РФ получит спецсистему для слежки за соцсетями и СМИ

НЦУО начал штатную работу 1 декабря 2014, сообщают РИА Новости.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, центр "позволяет не только отслеживать обстановку, но и в реальном масштабе времени обеспечить управление всей военной организацией государства".

Сейчас завершается изготовление опытного образца и подготовка предварительных испытаний. Окончание работ запланировано на середину 2016 года.

Комплексы предназначены для оперативного наблюдения через открытые источники - СМИ и социальные сети.

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По словам генерального директора холдинга "Системы управления" Андрея Ризныка, ПАК ВПО и ПАК ОПС полностью обеспечат руководство военного ведомства информацией о наиболее значимых событиях в стране и за рубежом, а также сценариями развития обстановки.

"Мы также внедряем кросс-языковую поддержку: системы способны отбирать в потоке информации мировых СМИ те сообщения, которые относятся к заданному запросу, переводить иноязычный текст, анализировать его и включать данные в статистику и итоговый материал. На начальных этапах работы комплексы будут работать с 5-6 языками, в дальнейшем их количество может быть увеличено по требованию заказчика", - сказал Резник.

Кроме того, ПАК ВПО и ПАК ОПС, в отличие от аналогичных систем мониторинга, способны анализировать не только печатный текст, но и эфирное вещание, работая с материалами прямого эфира. В них также внедрена функция графического отбора: системы распознают изображения и способны идентифицировать людей и объекты, считывают бегущую строку и обрабатывают радиосюжеты.