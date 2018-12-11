Участница Spice Girls попала в больницу с серьезными травмами (видео)

Звезда отметила, что из-за случившегося она была вынуждена отменить автограф-сессию, запланированную в Нью-Йорке.

Мел Би участница легендарной группы Spice Girls, которая объявила о воссоединении после 10-летнего перерыва, перенесла серьезную операцию.

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Об этом она рассказала в своем Instagram. Певица опубликовала фото из больницы, на котором запечатлена с бандажом на руке. В своем посте Мел рассказала, что у нее сломаны два ребра и повреждена рука. В итоге ей была сделана операция, которая длилась три часа.

Звезда отметила, что из-за случившегося она была вынуждена отменить автограф-сессию, запланированную в Нью-Йорке. "Я сильно разочарована, но могу заверить вас, что это обязательно произойдет позже. Сейчас у меня швы на правой руке, а еще я стараюсь держаться прямо, чтобы сломанные ребра срастались", - написала певица, добавив, что чувствует сильную боль.

При каких обстоятельствах были получены травмы Мел Би не сообщила. По данным портала TMZ, инцидент произошел в доме у друга певицы. Исполнительница не удержала равновесие и упала с лестницы.

Напомним, ранее группа Spice Girls объявила о своем воссоединении и мировом турне. Причем коллектив будет выступать без Виктории Бекхэм.