Боевики "Исламского государства" похитили 30 человек в Ираке

Об этом сообщает Лентра.ру со ссылкой на Iraqi News.

«Члены ИГ обвинили жителей в сотрудничестве с силами пешмерга и увезли их в неизвестном направлении», — заявил источник издания. Инцидент произошел во время одного из рейдов, проводимых террористами в городе.

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