Боевики "Исламского государства" похитили 30 человек в Ираке
10:27, 28 января 2015Мир
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) похитили 30 жителей города Мосул в Ираке.
REUTERS
Об этом сообщает Лентра.ру со ссылкой на Iraqi News.
«Члены ИГ обвинили жителей в сотрудничестве с силами пешмерга и увезли их в неизвестном направлении», — заявил источник издания. Инцидент произошел во время одного из рейдов, проводимых террористами в городе.
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