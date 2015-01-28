В столкновениях в Косово ранены 80 человек, задержан мэр столицы

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Agence France Presse.

Сообщается, что мэра Приштины Шпенда Ахмете задержали за участие в акциях протеста. Хотя сам политик признался, что не знает, за что его задержали.

Он отметил, что его освободили почти сразу после приезда в полицейский участок.

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Напомним, в акциях протеста против нынешней власти Косово, проведенных на призыв оппозиционных партий, приняли участие более 2 тысяч человек.

Митингующие требовали, в частности, отставки министра самопровозглашенной Республики Косово, этнического серба Александра Яблоновича.

Полицейские в масках применили против митингующих слезоточивый газ и водометы.