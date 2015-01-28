Суд: Убийцы Литвиненко были уверены, что причина его смерти никогда не будет установлена

Об этом заявил королевский адвокат Бэн Эммерсон, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам Эммерсона, организаторы убийства Литвиненко не знали, что полоний оставляет радиоактивный след, были не в курсе особенностей полония и плохо понимали, как с ним нужно обращаться.

Кроме этого, как отметил королевский адвокат и представитель вдовы Литвиненко, в больнице не было оборудования для обнаружения альфа-излучения.

Во вторник в Лондоне начались судебные слушания по итогам общественного расследования причин смерти Литвиненко в ноябре 2006 года.

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Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в лондонской больнице "Юниверсити колледж" от отравления радиоактивным веществом полоний-210, добавленным, как полагают британские следователи, в чай, который Литвиненко выпил во время встречи с бывшими сотрудниками ФСБ Андреем Луговым (ныне депутат Госдумы от ЛДПР) и Дмитрием Ковтуном.

Главная цель общественного расследования – ответить на вопрос, были ли российские власти причастны к гибели Литвиненко.

Основным подозреваемым по делу проходит Андрей Луговой, который отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными.

В начале своего выступления на слушаниях Бэн Эммерсон заявил, что у него "нет никаких сомнений в виновности Лугового и Ковтуна". Со слов королевского адвоката, никаких личных причин для убийства у них не было.

Также Бэн Эммерсон подчеркнул, что Литвиненко был "опасным источником информации и критиком Кремля".