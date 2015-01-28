Американский генерал требует предоставить оружие для Украины

Такое заявление сделал генерал Джон Кин (John M. Keane), который ранее занимал руководящие должности в Сухопутных войсках США, сообщает «Пресса Украины».

"Нынешнее поведение России подсказывает, что ее военная кампания против Грузии в 2008 году не была каким-то отклонением, а скорее пробными усилиями, чтобы перекроить сформированный региональный порядок", - сказал во время слушаний генерал.

Он также рассказал, что сейчас Москва всем показала, что не воспринимает политическую карту Европы, которая сформировалась после холодной войны.

Кин подчеркнул, что Штатам время делать реалистичные выводы: "Москва готова бросить вызов непосредственно существованию НАТО".

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Главный акцент он сделал на следующем: "Учитывая драматическое падение цен на нефть, Россия начинает страдать экономически и, скорее всего, движется к рецессии, если она уже не там. Дополнительные жесткие санкции должны быть возвращены на стол, чтобы заставить Россию прекратить агрессию против Украины" .

Генерал призвал США помочь в вооружении Украине: "Это позор, что мы в очередной раз отказали в помощи людям (народа Украины. - Ред.), Которые почувствовали ущемление, в тот момент, когда они вместе обратились с просьбой об оружии для борьбы", - отметил он.