По ее словам, у России как участника Минских договоренностей, имеющих целью положить конец конфликту, надо спросить, почему государственные российские средства информации "извергают ложь о том, кто виноват в насилии", передает Радио Свобода.

Некоторые утверждения российских средств информации "настолько глупы", что в них уже не верят и сами россияне, добавила она.

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Кроме того, выступая в аналитическом Институте Брукингза в Вашингтоне, Нуланд сообщила, что США рассмотрят возможность предоставить Украине кредитные гарантии еще на 1 миллиард долларов, если Украина "будет идти курсом реформ".

Отметим, российские государственные средства информации в сообщениях на теме Украины придерживаются позиции и терминологии Кремля, преимущественно вполне искажая действительность.