Украина осуждает убийство исламистами японского заложника



Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД.

«Украинскому обществу, которое само страдает от террора на Донбассе, хорошо известна боль от гибели невинных людей. Убеждены, что никакие мотивы не могут быть оправданием для тех, кто осмеливается вызывающе отнимать человеческие жизни», - подчеркнули в МИД.

Читайте такжеБоевики ИГ казнили японского заложника

Украина поддерживает усилия правительства Японии и ее международных партнеров, направленные на борьбу с терроризмом и освобождение заложников, подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, боевики «Исламского государства» объявили, что убили одного из двух японских заложников, за которых они раньше требовали выкуп в 200 млн долларов.