Обама поддерживает включение Индии в состав постоянных членов СБ ООН

Об этом заявил президент США Барак Обама, который с 25 января находится в Нью-Дели с государственным визитом, передает ТАСС.

"Мы поддерживаем резолюции о включении Индии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН", - подчеркнул он.

Обама также уточнил, что если Индия и США "собираются быть партнерами на мировой арене, то они должны делать больше" для глобальной повестки дня.

Читайте такжеИндия потратит более 8 млрд долл. на строительство шести неатомных субмарин - СМИ"Мы поможем Индии справиться с последствиями глобального потепления, поскольку ни одна страна не должна нести это бремя в одиночку", - отметил глава Белого дома, выступая на крупнейшей закрытой площадке Нью-Дели "Сири-форт", которая вмещает более 1 тыс. человек.

Обама выразил уверенность, что партнерство между Индией и США будет способствовать безопасности в мире.

"США могут стать главным партнером Индии", - добавил он.