Буш-младший рассказал о последних словах своего отца

Он также добавил, что сказал Бушу-старшему, что любит его и считает прекрасным отцом.

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что последними словами его отца, экс-американского лидера Джорджа Буша-старшего, были слова о любви к нему.

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Об этом сообщает CNN. По словам Буша-младшего, он позвонил своему отцу незадолго до его смерти.

Он также добавил, что сказал Бушу-старшему, что любит его и считает прекрасным отцом.

Буш-младший подчеркнул, что последними словами его отца были «я тоже тебя люблю».