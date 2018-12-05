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Буш-младший рассказал о последних словах своего отца

21:51, 05 декабря 2018
Мир
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Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что последними словами его отца, экс-американского лидера Джорджа Буша-старшего, были слова о любви к нему.

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Об этом сообщает CNN. По словам Буша-младшего, он позвонил своему отцу незадолго до его смерти.

Он также добавил, что сказал Бушу-старшему, что любит его и считает прекрасным отцом.

Буш-младший подчеркнул, что последними словами его отца были «я тоже тебя люблю».

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Теги: #Джордж Буш-старший