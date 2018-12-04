Politico включило Тимошенко в список людей, которые потрясут или сформируют Европу в 2019 году

Украинский политик заняла пятое место в списке.

За последние три с половиной года в европейской политике еще не было неважного года, потому что происходили острые избирательные кампании хоть в какой-то стране. Одни лидеры выходили на арену, другие же исчезали. Власть переходит из рук в руки или не переходит.

Следующий год будет особенно захватывающим, пишет Politico. И не только потому, что в 2019-м году состоятся выборы Европарламента, которые принесут новую волну европейских лидеров. Дело в том, что процесс, который ранее был спокойным и скучным, превратился в серьезное соревнование с чрезвычайно важными последствиями.

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Нынешний список людей, которые сформируют, потрясут ли поразят Европу в следующем году по версии Pilitico возглавил итальянский лидер правящей партии Маттео Сальвини. Получив власть дома, правый политик из Италии вынес ярый популизм собственного приготовления на континентальное поле битвы, чтобы перевернуть порядок в Европе.

Опросы прогнозируют, что традиционные консервативные и социалистические партии наберут больше всего голосов на выборах. Но Сальвини и французский президент Эммануэль Макрон превращают избирательный процесс в битву за выживание Евросоюза в нынешней форме. Глядя на Брюссель, итальянский правый популист пытается объединить европейских националистов в блок евроскептиков, который был бы способен изменить формат союза.

«Я бы хотел иметь присутствие во всех странах. Мы будем одной из сильнейших групп», - сказал Сальвини в интервью Politico.

Всего в список издания попали 28 политиков, бизнесменов, активистов и художников из 28 стран Европы. На пятой строчке списка оказалась одна из главных кандидаток на должность президента Украины – Юлия Тимошенко. Издание пишет, что украинское будущее в следующем году вновь столкнется с политическими амбициями бывшего премьер-министра.

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«Однако на этот раз Украина в состоянии войны. А это означает, что третья попытка Тимошенко стать президентом может иметь последствия, которые будут выходить за пределы страны и потенциально могут переписать отношения России с Западом, а также разбалансировать геополитический порядок», - пишет Politico.

Издание отмечает, что критики Тимошенко с ужасом представляют последствия, если она действительно получит президентское кресло.

«Она безошибочно узнаваемый и непредсказуемый, ядовитый и оппортунистический оборотень, который прошел путь превращений от яростного украинского националиста до партнера Кремля и обратно», - говорится в статье.