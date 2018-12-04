В США на хоккейном матче зрители выбросили на лед 35 тысяч плюшевых мишек (видео)

Игру пришлось прервать, пока каток не расчистили от всех мишек.

35 тысяч плюшевых мишек на благотворительность. На матче американской хоккейной лиги зрители выбросили невероятное количество мягких игрушек прямо на лед, как только местная команда забила первую шайбу.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Игру пришлось прервать, пока каток не расчистили от всех мишек.

Но на своих болельщиков хоккеисты не обижаются. Ибо все эти игрушки пойдут на благотворительность. Подобная акция проходит ежегодно. И именно в этот раз был установлен рекорд, потому что такого количества мишек еще не жертвовали.