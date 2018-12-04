Израиль начал военную операцию на границе с Ливаном

Операция будет проходить исключительно на территории Израиля.

Израиль во вторник, 4 декабря, начал военную операцию на границе с Ливаном по выявлению и ликвидации трансграничных туннелей, которые ливанская террористическая группировка «Хезболла» прокладывает для переброски боевиков на израильскую территорию.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса

На сегодня известно о существовании нескольких туннелях на границе с Ливаном. В то же время представитель израильской армии подчеркнул, что операция будет проходить исключительно на территории Израиля.

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"Мы считаем действия «Хезболлы» грубым и наглым нарушением прав Израиля", — добавил Конрикус.

По его словам, тайные туннели «Хезболлы» были обнаружены до введения в эксплуатацию и сейчас не представляют реальной угрозы для израильтян. Израильские военные также перекрыли несколько районов у северной границы, усилив таким образом свое присутствие в регионе.

В понедельник в Брюсселе премьер-министр и глава Министерства обороны страны Биньямин Нетаньяху встретился с госсекретарем США Майком Помпео, известив его о начале операции против «Хезболлы».

Стоит отметить, что в последний раз Израиль и поддерживаемая Ираном шиитская организация «Хезболла» воевали в 2006 году, но в последние месяцы напряженность снова возросла.

Как сообщал УНИАН, США внесли радикальное шиитское движение “Хезболла”, а также еще четыре группировки, включая активно действующую в Центральной и северной Америке бригаду Mara Salvatrucha, в число транснациональных преступных организаций.