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США и Британия могут поссориться из-за истребителей F-35 - СМИ

06:15, 03 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

По данным телеканала Sky News, британские военные хотят изменить программу закупки американских F-35.

Как отмечается, Британия намерена вместо 138 истребителей только морского базирования, приобрести также F-35 типа А (наземного базирования).

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При этом подобный шаг, по мнению экспертов, подорвет авианосную программу страны и сделает Британию «предателем» в глазах США.

Телеканал подчеркивает, что США считают ВМС Британии единственным равным флотом.

Ранее сообщалось, что F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета».

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Теги: #Британия#истребитель США