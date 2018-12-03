США и Британия могут поссориться из-за истребителей F-35 - СМИ

Британские военные хотят изменить программу закупки американских F-35.

Отношения между США и Великобританией могут серьезно испортиться из-за спора вокруг истребителей F-35.

По данным телеканала Sky News, британские военные хотят изменить программу закупки американских F-35.

Как отмечается, Британия намерена вместо 138 истребителей только морского базирования, приобрести также F-35 типа А (наземного базирования).

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При этом подобный шаг, по мнению экспертов, подорвет авианосную программу страны и сделает Британию «предателем» в глазах США.

Телеканал подчеркивает, что США считают ВМС Британии единственным равным флотом.

Ранее сообщалось, что F-35 впервые сели на авианосец «Королева Елизавета».