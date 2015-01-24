В Германии объяснили, что "зона свободной торговли" с Россией - лишь идея, а не предложение



Об этом сообщает Deutsche Welleсо ссылкой на AFP.

Федеральное правительство Германии не делало Москве конкретных предложений по углублению экономического сотрудничества, уточнила заместитель представителя немецкого правительства Кристиан Виртц в пятницу, 23 января, в Берлине.

"Речь идет не о конкретной предложение, а лишь о сигнале о принципиальной готовности, о которой говорилось в Давосе", - цитирует Виртц AFP.

По ее словам, такую готовность канцлер часто озвучивала в предыдущие месяцы.

Как известно, во время Всемирного экономического форума в Давосе в четверг, 22 января, Ангела Меркель допустила возможность создания свободной экономической зоны "от Лиссабона до Владивостока" при урегулировании кризиса в Украине.

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В поддержку такой идеи высказался вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и представители немецкой экономики.

Многими готовность обсуждать данную идею была воспринята как конкретное предложение Кремлю. Однако то, что идея о зоне свободной торговли из-за конфликта в Украине - отдаленная перспектива, отметила и сама Меркель в пятницу, 23 января, во Флоренции.

Как отметила она на совместной пресс-конференции с итальянским премьером Маттео Ренци, такие переговоры "можно представить", когда продвинется решение конфликта в Украине, в частности, для начала "нужно имплементировать минские договоренности".

"Я могу себе представить, что в таких переговорах есть смысл. Я знаю, что мы, конечно, сначала должны обсудить это в рамках Европейского Союза", - приводит слова канцлера на пресс-конференции официальный сайт главы немецкого правительства.