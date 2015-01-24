Генсек НАТО подтвердил встречу с Лавровым в Мюнхене

Об этом он сказал в интервью информагентства Reuters во время своего визита в Косово в пятницу, 23 января, передает Deutsche Welle.

"Я могу подтвердить то, что заявил Лавров несколько дней назад: мы готовы встретиться в кулуарах Мюнхенской конференции", - отметил Столтенберг.

Деталей относительно повестки дня встречи он не сообщил. Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоится 6-8 февраля.

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Кроме того, генсек Североатлантического альянса вновь заявил о "существенном увеличении российских тяжелых вооружений" на территории Украины. "Мы говорим о танках, боевых машинах, артиллерии, системах воздушной обороны", - отметил Столтенберг.

Напомним, 21 января он заявил, что НАТО уже несколько месяцев отслеживает активность российских войск и в последнее время в Альянсе отмечают значительное увеличение перебрасывания российской военной техники на Донбасс.