В стране-соседке Украины казнили двух человек

Исполнен смертный приговор в отношении двух осужденных.

В Беларуси казнили путем расстрела двух людей - фигурантов дела "черных риэлторов" Семена Бережнова и Игоря Гершанкова.

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Об этом сообщает правозащитный центр "Весна". Так, исполнен смертный приговор Семену Бережнову, который был приговорен к казни 21 июля 2017 года. Данную информацию подтвердили его родственники.

Кроме того, днем 28 ноября в Могилевском областном суде мать Игоря Гершанкова получила подтверждение, что "приговор приведен в исполнение".

Отметим, что в 2017 году Гершанкова и Бережного приговорили к смертной казни, признав виновными в убийствах и махинациях с квартирам.

Беларусь - единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь - расстрел.