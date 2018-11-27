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Рейтинг неодобрения Трампа вырос до 60% - опрос

15:30, 27 ноября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Согласно результатам последнего исследования, работу Трампа не одобряют шесть из десяти жителей США, передает американский телеканал CNN со ссылкой на результаты опроса Gallup.

В последний раз рейтинг одобрения американского лидера падал ниже 40% несколько недель назад, отмечает телеканал. Последний рейтинг одобрения Трампа снизился на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим — с 43% до 38%. Рейтинг неодобрения вырос на семь процентных пунктов с прошлой недели — с 53% до 60%.

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Опросы Gallup проводятся каждую неделю. Телеканал отмечает, что они ярко показывают колебания в одобрении Трампа, начиная с его вступления в должность президента США. Рейтинг одобрения находился между отметками в 45% и 35%.

Трамп не первый американский президент, у которого низкие рейтинги одобрения. Так, в том же году после урагана «Катрина» рейтинг одобрения президента Джорджа Буша держался на уровне 31%.

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Теги: #рейтинг#Дональд Трамп