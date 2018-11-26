Huffpost: Ненависть к Путину в России растет, а россияне говорят о "гражданской войне"

Российский автократ сделал свою страну заложницей его политической монополии, толкая РФ к крайностям.

"Будет гражданская война", - говорит таксист в Москве, подчеркивая, что он на самом деле не таксист.

У круглолицого мужчины по имени Игорь диплом юриста. Но в российской провинции со своим образованием ему удавалось заработать только чуть более 300 евро в месяц.

"Этого было не достаточно, чтобы прокормить семью", - говорит Игорь, добавляя, что на государственной службе у него были "альтернативные возможности дохода", имея в виду взятки. Но по словам экс-юриста, он не решился стать коррумпированным.

"А те, кто не ворует в этой системе, сами становятся обворованными", - добавил он печально, пишет немецкая редакция Huffpost.

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Игорь уже несколько месяцев живет в Москве. Работая по 14 часов в день, ему удается заработать более 1000 евро в месяц. Большую часть суммы он отправляет домой. Издание пишет, что пока Москва безумно развивается, затмевая даже Берлин, остальные регионы царства Владимира Путина живут в нищете. Как драматично описал ситуацию Игорь: "Людям нечего есть. Буквально".

На вопрос, не обвиняют ли россияне во всем Америку и Запад, как им советуют государственные СМИ, собеседник только покачал головой: "Тому, что Запад в этом виноват, все меньше верят. Большинство злятся на президента. Очень злятся". Как долго российский автократ будет обвинять других в своих ошибках?

Huffpost пишет, что субъективное мнение московского таксиста подтверждается опросами "Левада Центра", результаты которого подтвердили рост недовольства в 52 регионах РФ. Согласно данным центра, 61% верят, что Путин несет полную ответственность за проблемы в стране. И это самый высокий показатель за все время. К ним можно добавить еще 22% тех, кто убежден в "частичной вине" российского президента. Таким образом получается, что 83% населения России так или иначе думают, что Путин ведет страну не по правильному пути. И на это Западу следует обратить на это внимание.

На протяжении многих лет популярность Путина в Кремле, так же как в случае его предшественников, держалась на вере россиян в "хорошего царя", которому лишь "злые люди из окружения" и Запад не дают править справедливо.

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"Старая поговорка гласит: плохому танцору что-то всегда мешает. Теперь все больше и больше людей понимают, что они живут так именно из-за Путина. Он руководит Кремлем уже 18 лет. Сколько он еще собирается делать вид, что все всегда виноваты кроме него?" - сказал московский таксист изданию.

Как и в случае с Михаилом Горбачевым или Борисом Ельцин, которые со временем превратились из "людей народа" на антигероев из-за все худшего экономического положения, золотой царский трон начинает шататься и под Путиным. По той же причине. Нынешний российский автократ платит цену и за то, что полностью подогнал политику под себя. Из-за такой ​​политической монополии Путина сильно пугает то, что спустя полгода после того, как он "получил" на так называемых «выборах» 77% голосов, его теперь поддерживают лишь 55% россиян.

Для демократий это все равно высокий рейтинг, но не для авторитарных режимов, таких как российский. Рейтинг правителя Кремля не просто один из самых низких с 2001 года. Он фактически такой же, каким был 7 лет назад, когда массовые протесты против фальсификации выборов создали сильное давление на Путина. Для многих в Москве это зловещий знак.

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Войны в Украине и Сирии какое-то время отвлекали россиян от их личных проблем. Но этот эффект исчез. Так считает полковник запаса ФБС и бывший заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков.

"У правительства нет рецептов против потери доверия. Это делает его непредсказуемым. И это очень опасно как для России, так и для всего мира", - сказал он.

Он добавил, что поскольку реформ и возможности протестировать мирно в России нет, все может дойти до крайностей. Гудков не исключает, что в РФ может начаться "кровопролитие и гражданская война".