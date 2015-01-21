В Иркутской области введен режим ЧС: уровень Байкала в феврале может упасть на 20 см ниже минимума

Уровень воды в Байкале опустится ниже минимальной оценки, установленной правительством РФ, на 20 сантиметров уже в начале февраля, заявил журналистам в среду министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, передает РИА Новости.

"Мы ожидаем, что уровень Байкала будет ниже минимальной оценки, установленной правительством, уже в начале февраля. Он будет отличаться от минимального где-то на 20 сантиметров", — сказал Донской.

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По его словам, режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области и Бурятии, который ввело правительство РФ в связи с чрезвычайно низким уровнем Байкала, продлится до апреля, когда постепенно уровень воды начнет восстанавливаться.

Ранее власти Бурятии заявили о падении уровня воды в озере Байкал, который снизился на 40 сантиметров по сравнению с показателем 2013 года. В Минприроды опасаются, что снижение уровня воды грозит нарушением работы предприятий и водозабора близлежащих городов, в частности, Ангарска. В отдельных районах уже наблюдается понижение воды в колодцах и осушение торфяников. При сохранении текущей ситуации с маловодностью Байкала негативные последствия могут появиться уже в мае.

Справка. Байкал — самое глубокое и чистое озеро планеты, содержащее четверть мирового запаса пресной воды. Его полный объем — 23 тысячи кубических километров воды. Минимальный уровень воды в озере при использовании его водных ресурсов в хозяйственной деятельности установлен правительством РФ в пределах 457-456 метров над уровнем моря.