Трамп заявил, что не слушал запись убийства журналиста Хашогги

Трамп заверил, что его полностью ввели в курс дела.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не слушал аудиозапись убийства журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле, которая есть в распоряжении Вашингтона.

По словам главы Белого дома, кассету главы ЦРУ Джини Гаспел передала власть Турции, сообщает "Радио свобода".

Это ужасная запись. Меня полностью ввели в курс дела. Я не вижу ни одной причины, чтобы слушать ее», – отметил Трамп. Он добавил, что зафиксированное на пленке – «очень жестокое, злое и ужасное».

Ранее издание The Washington Post написало, что Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамала Хашогги заказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Как пишет издание, в ЦРУ сообщили, что проанализировали большое количество источников, в частности телефонный звонок брата наследного принца Халида бин Салмана, саудовского посла в США, который он делал Джамалу Хашогги и который перехватила разведка США.

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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 15 ноября сообщило, что ввело персональные санкции против 17 подданных Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамала Хашогги.

Граждан Саудовской Аравии внесли в «черный список» в рамках глобального акта о правах человека имени Магнитского.

Оппозиционный саудовский журналист, критик саудовской власти и обозреватель The Washington Post Джамал Хашогги был убит на территории саудовского консульства в Стамбуле 2 октября.

Власти королевства признали его смерть только через три недели. По словам государственного обвинителя, журналист был убит смертельной инъекцией, после чего его тело расчленили.

Власти королевства объявила об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергла свою причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Государственный прокурор Саудовской Аравии потребовал смертной казни для пятерых из 11 обвиняемых в убийстве.

Страны Запада и спецслужбы Турции не считают саудовскую версию достоверной и подозревают, что заказчики убийства Хашогги могут быть связаны с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом.

Сам принц назвал убийство «омерзительным преступлением» и заявил, что гибель журналиста была «очень, очень болезненным инцидентом для всех саудовцев».