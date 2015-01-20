СМИ: Рубль обрушил экономику Приднестровья

Об этом сообщает Независимая газета со ссылкой на председателя Верховного совета Приднестровья Михаила Бурлу.

По словам источника «НГ» в Нацбанке Приднестровья, руководство обанкротившегося сепаратистского региона намерено просить у правительства России 100 млн долл. на социальные выплаты населению.

Читайте такжеРоссийские военные в Приднестровье удвоили активность и изучают молдавский языкО том, что у правительства Приднестровья нет денег, чтобы выплачивать пенсии и обеспечивать другие социальные программы, накануне заявил "президент" непризнанного образования ПМР Евгений Шевчук.

Местная экономика сильно пострадала от недавнего падения российского рубля, и улучшения пока не ожидается, признал он.