Вице-президент США заявил о готовности к холодной войне с Китаем

Если Пекин не изменит свою политику, США готовы к крайним мерам.

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готов к холодной войне с Китаем.

Он уточнил, что президент Дональд Трамп готов к улучшению отношений с Китаем, однако, если Пекин не изменит свою политику, США готовы к крайним мерам, сообщает The Washington Post.

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«Так тому и быть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты развернули новую стратегию для наращивания инвестиций в азиатский регион на фоне борьбы с «инфраструктурным бумом» КНР за рубежом.