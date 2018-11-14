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Вице-президент США заявил о готовности к холодной войне с Китаем

06:16, 14 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Он уточнил, что президент Дональд Трамп готов к улучшению отношений с Китаем, однако, если Пекин не изменит свою политику, США готовы к крайним мерам, сообщает The Washington Post.

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«Так тому и быть», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты развернули новую стратегию для наращивания инвестиций в азиатский регион на фоне борьбы с «инфраструктурным бумом» КНР за рубежом.

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Теги: #США#Китай#холодная война