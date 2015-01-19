В Германии сняли с продажи мыло с изображением мечети на этикетке

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА "Новости".

Как посчитали мусульмане, мыло "Ombia — 1001 ночь" с маленьким изображением мечети на этикетке оскорбляет их религиозные чувства. "Мечеть с куполом и минаретами для мусульман — это вид, который должен вызывать чувства достоинства и уважения. Именно поэтому я считаю неуместным помещать это значимое изображение на какой-то продукт", — цитирует газета WAZ комментарий пользователя на страничке магазина в интернете.

В результате дискуссии руководство торговой сети приняло решение снять мыло с продажи.

Читайте такжеВ Грозном проходит массовое шествие против карикатур на пророка Мухаммеда (фоторепортаж)"Изображение на упаковке должно было подчеркивать восточную направленность аромата и не было нацелено на то, чтобы ранить каким-либо образом религиозные чувства", — цитирует издание Die Welt заявление магазина.