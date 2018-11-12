Финляндия подозревает Россию во вмешательстве в работу GPS на учениях НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто осуществил помехи.

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля назвал преднамеренным крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, произошедший в ноябре во время учений НАТО Trident Juncture.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на интервью премьера порталу Yle. Премьер заявил, что, «вполне возможно, что Россия стоит за этим». Он назвал это «посланием всем странам», которые участвовали в учениях.

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Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал провести расследование, чтобы выяснить, кто осуществил помехи. «Я верю, что есть технические средства, с помощью которых можно определить источник вмешательства», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Норвегии завершились крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО. По оценке руководства Североатлантического альянса, маневры прошли очень успешно.