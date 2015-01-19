Власти Мали объявили о победе над вирусом Эбола

В заявлении министра здравоохранения страны говорится, что новых случаев заболевания не было зарегистрировано на протяжении последних 42 дней, сообщает Би-би-си.

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Мали - одна из шести стран Западной Африки, пораженная опасным вирусом, в ней было зафиксировано по крайней мере 6 случаев смерти от лихорадки Эбола.

По данным ООН, от заражения вирусом Эбола погибли более 8400 человек. Большинство летальных случаев произошло в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.