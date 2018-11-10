Катарский фонд купил акции "Роснефти" за российские деньги - СМИ

На приватизацию удалось уговорить QIA швейцарского трейдера Glencore при условии, что они не будут финансировать сделку.

Государственный банк ВТБ профинансировал значительною часть приватизации государственной “Роснефти” Катарским инвестиционным фондом QIA (Qatar Investment Authority).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько знакомых со сделкой источников, передает РБК.

Президент Владимир Путин ставил задачу найти на покупку доли в нефтяной компании иностранного инвестора, но это не удалось из-за санкций. Перед финансированием сделки ВТБ занял деньги у государства.

В декабре 2016 года глава “Роснефти” Игорь Сечин доложил Владимиру Путину о приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтяной компании за 10,5 миллиардов евро. Сделка была совершена в условиях санкций в отношении России, что называлось государственной прессой значительным успехом Москвы. Называя ключевые условия приватизации, Путин заявлял, что в ней не должны участвовать деньги государственных банков.

Однако чтобы привлечь иностранных инвесторов, России пришлось одолжить им миллиарды, говорят источники агентства.

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В поисках покупателя Сечин пытался договориться с суверенным фондом Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala, но они отказались от сделки из-за того, что “Роснефть” меняла стоимость сделки в процессе переговоров. Японские чиновники, к которым обратился Сечин, хотели увязать приватизацию с процессом урегулирования территориального спора вокруг Курильских островов. В итоге на приватизацию удалось уговорить QIA швейцарского трейдера Glencore при условии, что они не будут финансировать сделку.

В итоге государственный банк ВТБ выдал катарскому фонду кредит на 6 миллиардов долларов. Перед этим госбанк занял у российского Центробанка 350 миллиардов рублей.

В свою очередь, банк ВТБ заявил, что "не выдавал и не планирует выдавать займ QIA для финансирования покупки". В то же время отчетность банка за сентябрь 2018 года показала, что ВТБ в последнее время одолжил неназванным иностранным заемщикам $6 млрд.

Сейчас, когда цены на нефть значительно превышают цены конца 2016 года, потребность России в иностранных деньгах сократилась, отмечает Reuters. Но история с продажей доли “Роснефти" указывает на проблемы, с которыми Москве, может быть, придется столкнуться в попытках привлечь иностранных инвесторов.