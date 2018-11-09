Италия будет бороться с "бляхами": штраф 700 евро и конфискация авто

Тех, кто будет пытаться обойти уплату налогов в Италии, ждут серьезные штрафы, а если они не подчинятся и не перерегистрирующим автомобиль – и конфискация.

Правительство Италии вводит штрафы с возможной конфискацией авто для тех автовладельцев, которые, находясь в стране более 60 дней, управляют автомобилем на иностранной регистрации.

Соответствующие нововведения содержатся в недавно принятом законе о безопасности, сообщает Экономическая правда со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

Таким образом правительство пытается положить конец уклонениям от уплаты налогов итальянцами, которые ездят на зарегистрированных за рубежом автомобилях. Закон будет касаться также иностранцев, которые живут и работают в Италии.

О нововведениях объявил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли на пресс-конференции. "Мы включили в закон о безопасности положения, которое запрещает тем, кто проживает в Италии более 60 дней, управлять автомобилями с иностранными номерными знаками", - сообщил министр.

Читайте также«Євробляхи» в законе: ключевые моменты многострадального закона (видео)

По его словам, теперь тех, кто будет пытаться обойти уплату налогов, ждут серьезные штрафы, а если они не подчинятся и не перерегистрируют автомобиль - и конфискация.

Нарушители должны будут заплатить штраф от 712 евро. В течение 180 дней автовладелец будет вынужден перерегистрировать автомобиль, в этот период авто будет сохраняться на складе. Если автомобиль за данный термин не перерегистрируют, его конфискуют.

"Я очень горжусь этой мерой, которая призвана остановить распространенную практику, что наносит ущерб всем нам, отбирает деньги и вредит даже тем многим итальянским компаниям, которые работают должным образом", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей на еврономерах.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№8487) во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Читайте такжеРада увеличила штрафы за "евробляхи" в десятки раз

Как сообщила во время своего выступления глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, после принятия законопроекта в первом чтении было получено 94 предложения от субъектов законодательной инициативы, из которых 8 были учтены полностью, а 6 – частично.

По её словам, закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и свыше 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 50 и 100 евро. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и свыше 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно 75 и 150 евро.

Также вводится граничный коэффициент возраста автомобиля, составляющий 15. То есть, для автомобилей, возраст которых превышает 15 лет, будет применяться коэффициент 15.

По словам Южаниной, предусматривается использование понижающего коэффициента 0,5 при расчете ставки налога за растаможку ранее ввезенных авто (так называемых «евроблях»), если она будет произведена в течение первых 30 дней со дня вступления в силу закона. Ранее ввезенные автомобили с еврономерами можно будет перевести в режим импорта, если будет уплачен штраф в размере 8500 грн.