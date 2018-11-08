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Умер известный композитор - лауреат "Оскара"

10:12, 08 ноября 2018
Мир
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Умер французский композитор Франсис Ле / фото twitter.com/cestrosi

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"С великим прискорбием я воспринял новость о смерти Франсиса Ле, великого музыканта и композитора, которому мы обязаны, в частности, музыкой к "Мужчине и женщине" и "Истории любви", - написал Эстроси в Twitter.

Композитор написал музыку к более чем 50 кинолентам, в том числе к фильмам "Мужчина, который мне нравится", "Мужчина и женщина", "Отверженные", "История любви". За музыку к последней картине Ле получил премию "Оскар" в 1970 году.

Франсис Ле сочинял музыку для песен Эдит Пиаф, Мирей Матье и Джонни Холлидея.

Ранее в Гонконге на 92-м году жизни умер "крестный отец гонконгского кинематографа" Рэймонд Чоу.

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Теги: #смерть#композитор