Bloomberg: Новый г-н Рубль должен исправить положение российских банков

Об этом пишет Леонид Бершидский в своей статье, которая называется «Новый г-н Рубль должен исправить положение российских банков», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Его назначение, однако, ничем не поможет российской девальвирующей валюте: его главной задачей будет спасение банковской системы от последствий девальвации.

По официальной версии, Тулин освободит первого заместителя главы ЦБ Ксению Юдаеву от ответственности за денежно-кредитную политику. Теперь она сосредоточится на макроэкономическом прогнозировании и стратегии – привычных задачах для Юдаевой, которую Константин Сонин, один из самых влиятельных либеральных экономистов, все еще живущих в России, экстравагантно называет «наиболее образованным и наиболее грамотным практикующим макроэкономистом за 1000-летнюю историю России». Юдаева получила степень доктора философии в Массачусетском технологическом институте, и ее научные работы до сих пор часто цитируют; осмысление того, что ждет российскую экономику, учитывая, что цены на нефть продолжают падать, а получить финансирование за рубежом практически невозможно из-за политического противостояния с Западом, – это задача ее уровня.

Но взаимодействовать с банкирами и промышленниками, чтобы убедиться, что они не ослабляют рубль еще больше паническими валютными торгами и сложными решениями о вмешательстве в ситуацию на валютном рынке, ученой, замкнутой Юдаевой удавалось не всегда хорошо. В 2014 г. Россия потратила рекордных 103,750 млрд. долл. на поддержку рубля, но он все равно упал на 43 % по отношению к доллару, и еще на 10 % в этом месяце. Сергей Журавлев, один из самых известных российских блоггеров, который пишет об экономике, считает, что более своевременное повышение ключевых ставок могло бы уменьшить истощение резервов, но Центральный банк вел себя слишком осторожно и нерешительно. Даже тогда, когда он, наконец, повысил процентную ставку до ошеломляющих 17 %, рубль продолжал падать из-за масштабной тайной сделки о финансировании государственной нефтяной компании «Роснефть», которая не была под контролем Центрального банка.

Одной из причин назначения Тулина было то, что «твердая рука» для рубля может оказаться полезной. Это опытный профессионал, человек действия, который очень хорошо умеет вести переговоры. Тулин представлял Россию в Международном валютном фонде и в Европейском банке реконструкции и развития, управлял государственным банком «ВТБ», который сейчас является вторым по величине в России, и два раза занимал должности в Центральном банке, сначала в начале 1990-х годов, а затем в середине 2000-х годов. Когда он пришел в ЦБ во второй раз, то принимал очень активное участие в создании необычайно мощной системы страхования вкладов в России. Кто же лучше сможет противостоять усиливающемуся давлению, которое оказывает на Центральный банк Кремль и лоббисты, представляющие интересы деловых кругов, чтобы тратить меньше средств из резервов и, в то же время, начать уменьшать процентную ставку, чтобы не разрушить экономику?

Тем не менее, это не главная причина, по которой 59-летнего Тулина вернули в Центральный банк, после того как он уже практически вышел на пенсию (в последние годы он преподавал и работал в советах директоров банков и финансовых компаний). Роль громоотвода в безвыходной ситуации, когда зависимость страны от нефти продолжает уничтожать валюту, нельзя назвать заманчивой.

Оба раза, когда Тулин работал в Центральном банке, он был ответственен за контроль над банковской деятельностью. В прошлый раз он ушел в отставку в 2006 г., поскольку руководство Центрального банка не захотело действовать согласно его рекомендациям, касающимся крупного банка, который обманным путем вызвал инфляцию. Этот банк, «Глобэкс», обанкротился в 2008 г., и правительству пришлось помогать ему финансово. Иными словами, Тулин знает российскую банковскую систему как свои пять пальцев – и людей и финансовые условия банков.

Его назначение, вероятно, означает то, что глава Центрального банка Эльвира Набиуллина – и Кремль, который одобрил это назначение – считают, что в данный момент главной задачей денежно-кредитной политики является предотвращение банковского кризиса. Герман Греф, глава крупнейшего российского банка, «Сбербанка», вчера предупредил о том, что цена на нефть на уровне 45 долл. может оказаться смертельно опасной для российской финансовой системы. По подсчетам «Сбербанка», при такой низкой цене на нефть и пропорционально низком курсе рубля необходимо будет создавать дополнительные резервы в размере 3 триллионов рублей (45,8 млрд. долл.) в 2015 г. «Это означает, что государство будет капитализировать банки и повышать свою долю в них, а банки будут покупать индустриальные предприятия и становиться финансово-промышленными группами», – сказал вчера Греф. Затем, добавил он, «вся наша экономика будет государство».

Это мрачная картина, но она кажется неизбежной, если цены на нефть будут оставаться настолько же низкими. В этом случае Центральный банк должен будет предусмотреть, сколько дополнительных средств понадобится банкам для компенсации потерь, связанных, как с валютой, так и с экономическим спадом, а затем следить за фактической национализацией финансового сектора и промышленных должников. Если цена на нефть поднимется до уровня 60-70 долл., можно будет избежать масштабного вмешательства государства с помощью маневров в финансировании и манипуляций с ключевой ставкой. В любом случае, Тулин, который очень хорошо знает главных игроков, окажется в нужном месте в нужное время.

В этом процессе его работа может стать более важной, чем работа его мнимой начальницы Набиуллиной. Но это не означает, что она может лишиться своей должности – увольнение высокопоставленных чиновников никогда не были стилем президента Владимира Путина. Кроме того, Кремль знает, что в Центральном банке сейчас лучшая команда, которая только может быть, и что она делает все возможное, в то время как Россия расплачивается за то, что не смогла диверсифицировать экономику в период бума сырьевых товаров. На самом деле Центральный банк под руководством Набиуллиной является последним оплотом чистого экономического мышления в современной Москве. В интересах Путина сохранить и укрепить его, в то время как он продолжает геополитическую авантюру для удовлетворения собственного эго в условиях сложнейшей финансовой ситуации, в которой оказалась Россия с момента его прихода к власти.