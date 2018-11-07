Макрон решил почтить коллаборациониста нацистов Петена и разозлил французов

По словам французского президента, в годовщину окончания Первой мировой войны вполне оправдано почтить память основателя режима Виши.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что было бы «справедливо» почтить память маршала Филиппа Петена, который привел французскую армию к победе в Первой мировой войне. Хотя позже он сотрудничал с нацистской Германией.

Об этом сообщает The Guardian, добавляя, что в выходные Париж будет отмечать завершение Первой мировой войны. Макрон собирается почтить Петена на уровне с другими французскими маршалами, которые руководили военными операциями во время Первой мировой. Еврейские группы в стране и политические оппоненты начали критиковать за это французского президента.

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«Я считаю вполне справедливым отдать дань маршалам, которые вели нашу армию к победе. Маршал Петен был великим солдатом во времена Первой мировой», - сказал Макрон.

Петен стал главнокомандующим армии Франции в середине 1917 года после победы под Верденом. Он поднял мораль войск после серии бунтов и прочих неудач. Битва под Верденом была одним из самых ожесточенных эпизодов Первой мировой войны. Она продолжалась 10 месяцев, унеся жизни более 300 тысяч французских и немецких солдат. Петен стал национальным героем. И во многих французских городах появились улицы, названные в его честь.

Но через два десятилетия после того, когда Франция была оккупирована немецкими войсками в ходе Второй мировой войны, Петен стал премьер-министром Франции, возглавив так называемый «режим Виши». Он сотрудничал с нацистами Адольфа Гитлера в депортации и уничтожении еврейского населения Франции. После окончания Второй мировой Петена приговорили к смертной казни за измену. Но президент Шарль де Голль, который восхищался маршалом, смягчил наказание до пожизненного заключения.

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«Шокирует, что Франция может почитать человека, который оказался не достойным называться французом перед судом во имя народа», - сказал президент организации еврейской общины во Франции Франсуа Калифат.