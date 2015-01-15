В США снесли дом Рэя Брэдбери

Об этом досадном факте сообщила газета "Los Angeles Times", передает Еспресо.TV.

Свидетелем происшествия стал поклонник творчества писателя Джон Кинг Тарпинян, который приехал к дому Брэдбери, узнав от друзей, что здание разрушено.

К моменту визита поклонника Брэдбери рабочие разрушили половину дома 1937 года, оставив только несущие стены. Вторая часть здания на момент визита Кинга Тарпиняна, оставалась в целости, однако, в нем частично повреждена крыша.

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Дом Рэя Брэдбери, который скончался в июне 2012 года, выставили на продажу через два года после его смерти. В июне 2014-го здание продали за 1 765 000 долларов. Новым владельцем стал архитектор Том Мейн из компании Morphosis, который предпочел снести дом. Местные власти выдали разрешение на снос 30 декабря. Все документы и материалы писателя, которые нашли в доме, отправили в Центр изучения творчества Брэдбери в Индиане.

Новый владелец территории, на которой располагался дом писателя, как подчеркнули авторы LA Times, преподает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. В библиотеке именно этого учебного заведения Рэй Брэдбери напечатал свой роман "451 градус по Фаренгейту".

Рэй Брэдбери известен как автор нескольких сотен литературных произведений, в том числе романов и повестей. Особую популярность писателю принесла антиутопия "451 градус по Фаренгейту" и цикл рассказов "Марсианские хроники".