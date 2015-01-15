Вызовы международной безопасности приобретают глобальный характер - Грибаускайте



Такую оценку ситуации в мире дала сегодня на встрече с экспертами ЕС и НАТО, прибывшими на проводимую Литвой традиционную январскую ”Снежную встречу” (Snow Meeting), президент балтийской республики Даля Грибаускайте, сообщает ТАСС.

”Вызовы международной безопасности становятся все более глобальными и обретают новые формы и проявления”, - заявила она. Грибаускайте, по сообщению ее пресс-службы, считает, что в таких условиях для поиска ответа на них ”особенно важно объединять усилия тех, кто формирует внешнюю политику, и задействовать наработки экспертов”.

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Неформальный форум ”Снежная встреча” организуется Вильнюсом в восьмой раз. По мнению литовского внешнеполитического ведомства, он является привлекательной площадкой для живых дискуссий и заинтересованного обмена мнениями. В дискуссиях участвуют главы МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии - Линас Линкявичюс, Эдгарс Ринкевич, Кейт Пентус-Розиманнус, Мирослав Лайчак, заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, несколько десятков экспертов.

”На полях” мероприятия проводятся также двусторонние встречи, в том числе глава МИД Литвы встретился с Вершбоу. Партнеры, согласно пресс-службе МИД, обсудили реализацию принятых на саммите НАТО в Уэльсе мер по укреплению коллективной безопасности и адаптации действий альянса к новым условиям. ”Важно оперативно и последовательно проводить принятые в Уэльсе решения. Это имеет первостепенное значение для трансатлантической безопасности и Балтийского региона”, - заявил Линкявичюс.